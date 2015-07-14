В России стоматолог-самозванец удалил женщине 13 зубов

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, который, не имея медицинского образования, занимался врачебной деятельностью. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета, пишет Медпортал.

В июне-октябре 2014 года мужчина, имя которого не уточняется, представился зубным техником и удалил женщине 13 зубов.

По данным следователей, медицинского образования у него не было. За свою работу мужчина взял 15 тысяч рублей.

Как выяснил судебно-медицинский эксперт, здоровью женщины причинен вред средней тяжести.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 («мошенничество») и части первой статьи 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») Уголовного кодекса РФ.