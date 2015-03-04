Лечебные свойства куркумы

В Аюрведе куркума считается ценным лекарственным средством, обладающим мощным терапевтическим эффектом при лечении различных заболеваний.

Куркума ценится за свои выраженные антиоксидантные, антибактериальные, противовирусные, противораковые и противовоспалительные свойства, что делает эту специю прекрасным средством для лечения и профилактики рака, болезни Альцгеймера, диабета, аллергии и других заболеваний, пишет depo.ua.

1. Куркума препятствует появлению различных видов рака: меланомы, лейкемии, рака груди, простаты, щитовидной железы. Эта оранжевая специя убивает раковые клетки и предотвращает дальнейшее их развитие.

2. Куркума чистит печень.

3. Эта пряность препятствует развитию болезни Альцгеймера.

4. Она ускоряет заживление ран и выступает как натуральное обезболивающее.

5. Куркума регулирует метаболизм и помогает поддерживать вес в норме.

6. Эта специя улучшает циркуляцию крови.

7. Облегчает симптомы ревматизма и артрита.

8. Куркума улучшает настроение и действует как натуральный антидепрессант.

9. Пряность лечит псориаз и другие кожные заболевания.

10. Куркума нейтрализует паразитов, токсины и жиры в организме.