Пассивное курение может спровоцировать инсульт

Пассивное курение может оказаться еще опаснее, чем считалось раньше. Как показали исследования, люди, подвергавшиеся воздействию табачного дыма, имеют повышенный на 30% риск инсульта, передает meddaily.ru со ссылкой на DNA India. Даже когда учли сторонние факторы вроде гипертонии, диабета и болезни сердца, повышенный риск остался.

Далее был проведен анализ, который показал, о каком типе инсульта идет речь - о геморрагическом или ишемическом. Оказалось, большинство инсультов происходили вследствие блокировки притока крови к мозгу (352 ишемических инсульта, 50 геморрагических инсульта и 26 инсультов неизвестного типа).

Выводы сделали на основе исследования статистики почти на 22000 человек, 45% из которых были мужчинами. Все они пострадали от пассивного курения за последний год на момент проведения анализа. Так, с апреля 2003 по март 2012 в группе исследуемых инсульт случился у 428 человек.