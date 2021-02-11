Такие прививки могут помочь не допустить начала новой коронавирусной пандемии на Земле.

Создание вакцин от COVID-19 запомнится как переломный момент в истории медицины. Ведь за считанные месяцы была проделана та работа, которая раньше длилась десятилетия. Но доктор Кайвон Моджаррад, который возглавляет отделение новых инфекций в Военном научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида в США, не доволен таким результатом.

"Это все равно не достаточно быстро. По-настоящему быстрым было бы иметь вакцину в первый же день", - сказал он New York Times.

Читайте такжеBloomberg: Пандемия COVID-19 закончится через 7 лет при нынешних темпах вакцинацииВ будущем человечество ждут новые вспышки коронавируса. Летучие мыши и другие млекопитающие кишат штаммами и видами этого широко семейства инфекций. Некоторые из них неизбежно преодолеют межвидовой барьер и организуют новую пандемию. Это лишь вопрос времени.

Доктор Моджаррад - один из многих ученых, которые годами призывали создать вакцину, которая бы работала против всех возможных коронавирусов. Эти призывы игнорировали, пока COVID-19 не продемонстрировал, насколько катастрофическими могут быть последствия.

Теперь исследователи начали разработку прототипов так называемых "панкоронавирусных" вакцин. Некоторые из них показали хоть и ранние, но довольно оптимистичные результаты во время испытаний на животных. Профессор молекулярной медицины в Доктор Эрик Топол считает, что ученые должны объединить усилия в масштабном проекте по созданию таких вакцин. И сделать это нужно немедленно.

"Нам понадобится реальная рабочая сила, чтобы ускорить процесс. Так у нас может появиться препарат уже в этом году", - сказал ученый.

Доктор Топол и его коллега иммунолог Деннис Бартон описали свой призыв к началу широкомасштабной работы над панкоронавирусной вакциной в своей статье, опубликованной в понедельник в журнале Nature. New York Times напоминает, что впервые коронавирус был идентифицирован в 1960-х годах. Однако производители вакцин оставили его без внимания. Десятилетиями считалось, что такие инфекции вызывают лишь небольшую простуду. Однако в 2002 году появился новый коронавирус под названием SARS-CoV, который вызвал смертельную пневмонию (SARS). Поэтому ученые бросились разрабатывать прививки против него.

Читайте такжеDer Spiegel об испытаниях Sputnik V: Четыре человека загадочно умерли, а данные о других участниках исчезлиВ 2016 году вирусолог из Колледжа медицины Бейлора Мария Елена Боттаци подала заявку на поддержку правительства США в разработки панкоронавирусной вакцины. Но ей отказали.

"Они сказали, что не заинтересованы в этом", - вспоминает доктор Боттаци.

Ее команда также работала над вакциной от SARS. Препарат показал эффективность при испытании на мышах, а также был безопасным для человеческих клеток и пригодным для массового производства. Однако, команду Боттаци и в этом проекте лишили финансирования. Коронавирус SARS исчез с горизонта. Поэтому интерес к средствам борьбы с ним тоже пропал.

Вирусолог Национального института аллергии и вирусных заболеваний США доктор Мэттью Мемоли называет решение тех времен огромным промахом.

"Это поражение нашей системы науки. Те, кто финансируют, склонны гнаться за блестящими предметами", - сказал он.

Через три года после того появился другой опасный коронавирус - SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Он менее смертелен, чем его родственники SARS и MERS, но на много заразнее. Это привело к началу текущей пандемии.

Исследователи в компании VBI, которая базируется в Кембридже, прошлым летом начали работу над панкоронавирусной вакциной. Они создали похожие на вирус оболочки, покрытые белками трех коронавирусов: SARS, MERS и COVID-19. Когда ученые ввели препарат в тело мышей, у них появились антитела против всех трех инфекций. Интересно и то, что некоторые из этих антител были способны блокировать и четвертый тип коронавируса, который вызывает сезонный грипп. Хотя белков из его шипов не было в вакцине.

Читайте такжеВ ВОЗ обеспокоены эффективностью вакцин против новых штаммов коронавирусаГлавный научный директор VBI Дэвид Андерсон сказал, что пока не понятно, почему разработка сработала именно в такой способ. Вполне возможно, что иммунная клетка с несколькими версиями белков сразу не выделяет антитела против каждого из них. Вместо этого появляются компромиссные антитела, которые работают против всех коронавирусов.

В прошлом месяце биолог из Калифорнийского института технологий Памела Бйоркмен вместе с коллегами опубликовала в журнале Science данные более широкого эксперимента с универсальной вакциной против коронавирусов. Ученые соединили частицы белков из шипов 8 различных коронавирусов с белковым ядром. Такую структуру называют наночастицей. После введения препарата на основе таких наночастиц в тело мышей, у них появились антитела, которые были способны блокировать все 8 коронавирусов, а также еще 4 коронавируса, белков которых в вакцине не было.

Доктор Моджаррад возглавляет команду ученых, которая разрабатывает другую вакцину на основе наночастиц с фрагментами вирусных белков. Клинические испытания на людях должны начаться уже в следующем месяце. Сейчас препарат использует только фрагменты шипов SARS-CoV-2. Однако, доктор Моджаррад планирует вместе с коллегами переделать свою вакцину в панкоронавирусную.

Читайте такжеМеркель: вакцинироваться от COVID-19, вероятно, придется каждый годДоктор Дэниел Хофт из Университета Сейнт-Луиса разрабатывает универсальную вакцину, которая не полагается на антитела против белков из шипов. Вместе с калифорнийской биотехнологической компанией Gritstone Oncology он создал вакцину, которая заставляет клетки вырабатывать белки оболочки, которые подают сигнал иммунной системе о вторжении коронавируса. При этом речь идет о любом коронавирусе. Сейчас разработчики готовятся к запуску клинических испытаний. Целью будет проверить, борется ли универсальный препарат с SARS-CoV-2.

"Мы заинтересованы в разработке третьего поколения вакцин, которые будут на полках, когда вспыхнут новые эпидемии", - сказал доктор Хофт.

Когда можно будет жить без масок и социального дистанцирования?

Издание The Atlantic признает, что жизнь без необходимости носить маску стала огромной мечтой. И, по крайней мере, до конца 2021 года эта мечта точно не осуществится. Возвращение к нормальной жизни будет зависеть от двух ключевых вопросов. Один из них - могут ли вакцинированные люди быть носителями коронавируса без симптомов. А второй - как быстро большинство сделает прививку.

Между тем, в Великобритании эксперты попытались оценить, когда вакцины начнут влиять на пандемию COVID-19. Они допустили, что количество смертей в королевстве начнет заметно сокращаться уже в конце февраля. А весной больницы должны почувствовать облегчение из-за уменьшения притока тяжело больных пациентов. И показатели будут улучшаться с увеличением процента вакцинированных британцев.

Издание The Economist считает, что Украина будет среди тех стран, которые не смогут массово вакцинировать свое население до 2023 года. Поэтому жить с масками украинцам, скорее всего, придется еще долго.

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Перевод: Лесь Дымань