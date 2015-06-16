FDA зарегистрировала имплантируемое устройство для лечения болезни Паркинсона

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, прибор Brio Neurostimulation System разработки компании St. Jude Medical обеспечивает стимуляцию отдельных участков мозга слабыми электроимпульсами и может быть полезен пациентам, не отвечающими на медикаментозное лечение, пишет Ремедиум.

Brio Neurostimulation System состоит из компактного генератора, имплантируемого под кожу в верхней части груди, и электродов. Расположение электродов зависит от того, для чего именно используется устройство (лечение болезни Паркинсона или эссенциального тремора).

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В поддержку заявки на регистрацию Brio Neurostimulation System в FDA были направлены результаты исследований безопасности и эффективности, в которых приняли участие 127 пациентов с эссенциальным тремором и 136 пациентов с болезнью Паркинсона.

Brio Neurostimulation System стал вторым устройством для лечения болезни Паркинсона, одобренным FDA. Первый прибор, Activa Deep Brain Stimulation Therapy System компании Medtronic, появился на рынке в 1997 году.