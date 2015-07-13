Риск депрессии у ребенка можно определить по зрачку

Пупиллометрия - метод измерения величины зрачка. По словам исследователей из Бингемтонского университета, с помощью этого метода можно оценить риск развития депрессии у ребенка. В новом исследовании приняли участие дети, матери которых страдали от клинической депрессии, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Участникам показывали фотографии людей со злым, печальным или счастливым выражениями лица. Специалисты проследили за тем, как менялся размер зрачка детей в ответ на фото. Спустя два года участники заполнили опросники, предназначенные для оценки уровня депрессии. Также ученые выяснили, кому из детей за это время поставили соответствующий диагноз.

Исследование показало: у участников, зрачки которых в ответ на фотографии людей с печальными выражениями лица расширялись сильнее, уровень депрессии оказался выше. Кроме того, расстройство появлялось у них раньше. По реакции зрачка на фото людей со злым или счастливым выражениями лица нельзя было судить о риске.