Зверобой имеет такие же побочные эффекты, как и антидепрессанты

К такому выводу пришли специалисты из Университета Аделаиды, проанализировавшие сообщения о побочных эффектов двух средств, пишет Ремедиум.

Как отмечают авторы работы, большинство пациентов уверены в безопасности безрецептурных лекарственных средств на основе трав, поэтому покупают и используют их без консультации с врачом.

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С 2000 по 2013 год ученые зафиксировали 84 сообщения о побочных эффектах лекарственного зверобоя и 447 заявления о нежелательных эффектах флуоксетина. Авторы подчеркивают, как многие пациенты не считают зверобой полноценным лекарством и поэтому не сообщают в контрольные ведомства о его побочных эффектах. Тем не менее, зверобой, также как и флуоксетин может вызывать беспокойство, панические атаки, головокружение, рвоту, амнезию и агрессию.

Ученые подчеркивают важность информирования своего лечащего врача обо всех принимаемых лекарствах, в том числе препаратах на основе трав. Также авторы работы призывают производителей ЛС разместить на упаковках с лекарственным зверобоем соответствующие предупреждения.