Эксперты раскритиковали ВОЗ за неспособность справляться с кризисами типа Эболы

Более года назад эпидемия лихорадки Эбола поразила три западноафриканские станы: Либерию, Гвинею и Сьерра-Леоне. Независимая экспертная группа отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) несвоевременно принимала необходимые для борьбы с эпидемией меры.

Несмотря на то, что организация подтверждает необходимость перемен в режиме своей работы, экспертная группа отмечает, что «нужно убедиться в том, что эти изменения действительно происходят», сообщает Медпортал. Комиссия считает, что в случае лихорадки Эбола ВОЗ не только реагировала на происходящее слишком медленно, но и была финансово не готова к эпидемии, полагаясь исключительно на дипломатию.

Согласно отчету, комиссия призывает представителей организации обсудить ситуацию с государствами, которые не принимали необходимых мер. Кроме того, экспертная группа считает, что мировые лидеры должны внести вклад в «резервный фонд», средства которого направляются на борьбу со вспышками заболеваний.

Комиссия во главе с Барбарой Стокинг (Barbara Stocking) подчеркнула, что, по их мнению, ситуация не требует кадровых изменений в составе организации. При этом ВОЗ должна пересмотреть принципы своей работы. В частности, Стокинг считает, что организация должна была объявить о вспышке лихорадки Эбола значительно раньше, чем это произошло на самом деле. В тот момент, когда ВОЗ публично заявила об эпидемии, лихорадка стала причиной гибели около тысячи человек. Позже в этом призналась глава организации Маргарет Чен (Margaret Chan).

Представители ВОЗ заверили, что ознакомились с докладом экспертной группы и уже начали вносить некоторые изменения в рабочий процесс. По их подсчетам, для восстановления экономики стран, пострадавших от лихорадки, требуется более $2 млрд. Конференция государств, которые должны предоставить эти средства, запланирована на 10 июля.