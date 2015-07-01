Власти Либерии ввели карантин после очередного случая лихорадки Эбола

Власти Либерии ввели карантин в районе, где в воскресенье от лихорадки Эбола умер 17-летний парень.

Как передает Би-би-си, семь недель назад страна объявила себя свободной от этой болезни. И это первый задокументированный случай заболевания с того времени.

По словам заместителя министра здравоохранения Тольберта Наенсви, анализы подтвердили, что парень умер от Эболы.

Это произошло в селе Недовейн, расположенном в 30 км от столицы, рядом с международным аэропортом.

Заместитель министра сказал, что власти контролируют ситуацию и людям нет нужды паниковать.

Чиновник отметил, что сейчас проводят расследование, как парень заразился лихорадкой.

Он добавил, что его тело похоронили безопасно, чтобы не допустить распространения лихорадки.

От декабря 2013 года за Еболу умерли более 11 тысяч человек. Большинство из них - в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

В основном в этих странах побороли распространение болезни, однако количество новых случаев выросло недавно, когда в Западной Африке начался сезон дождей.