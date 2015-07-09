Назван лучший жиросжигающий продукт

Во многих тропических и субтропических странах плоды папайи охотно едят за утренним завтраком, а также употребляют для салатов, пирогов, шербетов, соков и кондитерских изделий. Ценители экзотических фруктов назвали папайю «пищей XXI века» - за то, что она обладает свойством активно сжигать жир, пишет healthinfo.ua.

Диетологи подтверждают: мнение о папайе, как о супер-фрукте достаточно обосновано: в ее плодах присутствуют все водорастворимые витамины. Помимо этого, в ней содержится вещество, действующее на жиры, - папаин.

Папаин, представляет собой растительный протеолитический фермент класса гидролаз, по своему физиологическому действию похожий на желудочный сок. Поэтому плоды папайи пользуются большим вниманием как диетический продукт, способствующий максимальному пищеварению.

Особенно полезна папайя людям, страдающим дефицитом белка из-за неспособности организма полностью или частично усваивать белки (в желудке человека папаин расщепляет белки).

Чтобы папайя действительно проявила себя как природный сжигатель жира, нужно правильно ее употреблять. Диетологи рекомендуют есть папайю непосредственно перед едой, во время еды или сразу после нее. Только тогда она успеет оказать воздействие на съеденные продукты. Наибольший эффект папайя дает, если употребляется при белково-углеводной диете.