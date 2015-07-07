Нехватка сна приводит к нервозности

Люди, которые мало спят, импульсивны и невнимательны. К тому же, им трудно принимать решения. Это выяснили специалисты из Университета Клемсона. Кроме того, недосыпание может стать причиной набора веса, гипертонии и других проблем со здоровьем, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследования показали, что нехватка сна снижает самообладание и повышает уровень враждебности. Из-за этого страдают карьера и личная жизнь. По словам ученых, повышение качества сна способно не только укрепить здоровье и повысить продуктивность, но и предотвратить зависимости.

Кстати, специалисты из Кембриджского университета и Rand Europe считают: можно есть что угодно, курить и употреблять алкоголь. Главное - спать не меньше 7 часов в сутки. Нехватка сна влияет на продуктивность гораздо сильнее, чем курение и употребление алкоголя.