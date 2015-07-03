Качество сна влияет на психику человека

Для данного заболевания характерны сильные колебания настроения, уровней энергии и активности. Люди с биполярным расстройством часто страдают от нарушений сна, пишет meddaily.ru.

Ученые из Университета Пенсильвании проанализировали данные 216 человек. В начале исследования специалисты оценили качество сна добровольцев, а затем следили за их настроением в течение 2 лет. Исследователи фиксировали тяжесть, частоту и изменчивость симптомов мании и депрессии.

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Среди женщин низкое качество сна оказалось связано с повышением частоты эпизодов депрессии и степени тяжести ее симптомов, а также повышением степени тяжести и изменчивостью симптомов мании. Настроение мужчин сильнее зависело от степени выраженности невротизма (одной их основных черт личности) и уровня депрессии в начале исследования.