Тренировки гарантируют успех на работе и дома

Люди, регулярно уделяющие время тренировкам, скорее всего, будут более продуктивны, уверены сотрудники Университета Отаго. Правда, свои выводы они сделали на лабораторных крысах, что нужно учитывать, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Otago Daily Times.

Комментирует доктор Кристин Хиллман: "Физическая активность выгодна человеку по всем параметрам. Мы выяснили, что грызуны, бегавшие в день минимум по 20 минут, пять дней в неделю, лучше контрольной группы справлялись с различными заданиями, требовавшими использование навыков решения задач, настойчивости и стратегического мышления. Бегавшие мыши в целом справились с большим числом заданий, и сделали они это быстрее и эффективнее контрольных животных".

По мнению специалистов, все плюсы от физической активности легко прочувствовать на примере большого ряда задач. С точки зрения среднестатистического человека, позитивный эффект он сможет оценить, выполняя задания и дома, и на работе. Что важно, физическая активность помогает справляться с повседневными делами.

Надо сказать, специалисты уже говорили о связи тренировок, достижений на работе и в учебе, ведь физическая активность способствует укреплению и физики, и психики. Теперь ученым предстоит найти конкретные нейронные механизмы, стоящие за данным эффектом.