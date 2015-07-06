На Филиппинах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом MERS

В Южной Корее уже 33 человека умерли от заражения этим опасным вирусом, 186 человек были заражены, сообщают Новости Израиля.

Смертность от коронавируса, по данным ВОЗ, достигает 36-40%. С марта в мире было зарегистрировано более 1.600 случаев заболевания.

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Опубликован циркуляр, описывающий действия медицинского персонала в случае возникновения подозрений на заражение пациента коронавирусом MERS. Одной из главных рекомендаций является изоляция пациента с подозрением на заражение коронавирусом с тем, чтобы избежать его дальнейшего распространения. При воспалении легких, имеющем неясную этиологию, пациента рекомендуется изолировать до получения результатов анализа. Вместе с тем, в инструкции указывается, что вирус передается только при контакте с больным. Пациентам с высокой температурой и затрудненном дыхании немедленно обращаться к врачу. При посещении поликлиники прикрывать рот и нос марлевой маской.

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В связи с распространением коронавируса MERS в Южной Корее опубликованы также и рекомендации для туристов, вернувшихся из этой страны. В частности, при появлении симптомов заболевания в течение первых 14 дней после возвращения , необходимо связаться с лечащим врачом. Лучше это сделать по телефону, чтобы не подвергать опасности заражения других людей. Во время посещения поликлиники или больницы необходимо еще в регистратуре сообщить о поездке в Южную Корею.

Вирус MERS, вызывает так называемый ближневосточный респираторный синдром. Впервые он был выявлен в Саудовской Аравии и, по всей видимости, является модификацией характерного для летучих мышей и верблюдов вируса, передавшегося человеку.

Сложность борьбы с MERS заключается в том, что на начальном этапе болезни он проявляется, как большинство заболеваний, вызываемых обыкновенными риновирусами: затрудненным дыханием, кашлем и повышенной температурой.