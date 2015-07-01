Куба стала первой страной в мире, которой удалось ликвидировать передачу опасных инфекций от матери к ребенку - ВОЗ



Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Куба стал первой страной в мире, которая получила подтверждение от ВОЗ, что в ней устранена передача от матери ВИЧ-инфекции и сифилиса.

в 2013 году на Кубе были отмечены только два случая вертикальной передачи ВИЧ и 5 – сифилиса.

По словам главы ВОЗ Маргарет Чен, ликвидация вертикальной передачи опасных инфекций является важной победой Кубы в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

"Ликвидация передачу вируса является одним из величайших достижений общественного здравоохранения. Это большая победа в нашей долгой борьбе против ВИЧ-инфекции и инфекций, которые передаются половым путем", - сказала Чен.

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе подчеркнул, что это знаменательное достижение для Кубы и для детей и семей во всем мире.

"Это показывает, что прекращение эпидемии СПИДа можно, и мы ожидаем, что Куба будет первой страной, где будет преодолена эпидемия среди детей", - сказал Сидибе.

Согласно данным ВОЗ, около 1,4 млн беременных женщин во всем мире заражены ВИЧ-инфекцией. Если они не проходят АРВ-лечение, риск передачи вируса ребенку достигает 15-45%, однако, при приеме антиретровирусных препаратов вероятность заражения ребенка снижается до 1%. Как отмечают в ВОЗ, с 2009 года число детей, рождающихся с ВИЧ-инфекцией, снизилось с 400 тыс. до 240 тыс. в год.