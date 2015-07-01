Женщины чувствуют боль острее, чем мужчины

Оказывается, мужчины и женщины по-разному обрабатывают болевые стимулы. То есть, вполне вероятно, что им нужны разные обезболивающие. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Специалисты провели исследование на самках и самцах мышей, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Считалось, что болевые сигналы передаются от места повреждения или воспаления через нервную систему с помощью клеток микроглии - иммунных клеток центральной нервной системы. Исследователи выяснили: все происходит именно так, но только у самцов мышей. Воздействие на клетки микроглии избавляло от боли самцов грызунов. Самкам оно не помогало. Кроме того, самки грызунов чаще страдали от хронической боли.

По словам специалистов, у самок за процесс передачи болевых сигналов отвечают другие клетки - Т-лимфоциты. Нервная система мышей очень похожа на человеческую. Поэтому ученые уверены: их выводы касаются и людей. Исследователи надеются, что данное открытие приведет к созданию новых обезболивающих.