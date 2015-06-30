Кокосовое масло - эффективное средство от кариеса и болезней десен

Полоскание ротовой полости кокосовым маслом - древняя техника, которая когда-то заменяла пасту и зубную щетку. Но сейчас она возвращается, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Было проведено исследование эффективности техники. К работе были привлечены 60 человек 16-18 лет, которые полоскали ротовую полость маслом в течение 30 дней.

Уровень образования налета на зубах и состояние десен оценивались на 1, 7, 15 и 30 день. Оказалось, всего через неделю показатели налета и заболеваний десен значительно снизились и продолжали снижаться на протяжении еще месяца. По словам экспертов из Стоматологического колледжа Кеннур, кокосовое масло содержит преимущественно жирные кислоты со средней длиной цепи, из которых 45-50% - лауриновая кислота. А эта кислота производит противовоспалительный и противомикробный эффект.

Также работает следующий механизм: большинство микроорганизмов, образующих налет, состоит из одноклеточных. И у них оболочка из жиров. Жиры притягиваются к жирам, - все просто. Эксперты советуют добавить полоскание рта с маслом к своим гигиеническим процедурам. Конечно, зубную щетку оно не заменит. Рецепт прост: берется чайная ложка масла, и это масло нужно перекатывать по рту, пропускать между зубами в течение 5-20 минут. Масло глотать нельзя - оно выплевывается.