Подростку достаточно иметь одного близкого друга - психологи

Все участники были выходцами из малообеспеченных семей. Добровольцев спросили, как они справлялись с негативными переживаниями. Также участники рассказали об отношениях со сверстниками, пишет meddaily.ru, ссылаясь на The Daily Mail.

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Ученые обнаружили, что у мальчиков обычно был один лучший друг, который поддерживал их и помогал решать проблемы. Девочки чаще выбирали плохие способы решения проблем, например, употребляли наркотики и алкоголь, хотя у них тоже были близкие друзья и подруги. Специалисты предполагают: сталкиваясь с проблемой, девочки думают, что сами виноваты. Мальчики, в свою очередь, понимают, что это не их вина, и ищут другие способы преодоления трудностей.

Поддержка семьи тоже оказалась важна для подростков. По словам специалистов, у молодых людей из малообеспеченных семей меньше возможностей и зачастую хуже состояние здоровья, чем у тех, чьи родители хорошо зарабатывают. Благодаря близким друзьям такие подростки становятся увереннее в себе. Поэтому им лучше иметь одного хорошего друга, чем поверхностно общаться с целой компанией.