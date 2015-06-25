Препарат от ревматоидного артрита восстановил пигментацию у пациента с витилиго

В журнале JAMA Dermatology был описан случай восстановления пигментации кожи на фоне применения тофацитиниба (tofacitinib) - перорального ингибитора янус-киназы, пишет Ремедиум.

В прошлом году ученые из Йельской школы медицины предположили, что ингибиторы янус-киназы могут быть эффективны в лечении витилиго. Чтобы проверить свою гипотизу они привлекли 53-летнюю пациентку с прогрессирующим заболеванием. Согласно полученным данным, через два месяца после назначения тофацитиниба у пациентки было отмечено частичное восстановление пигментации на руках и лице. Через пять месяцев терапии на теле женщины осталось только несколько участков депигментации. Ученые подчеркивают, что на фоне лечения тофацитинибом у пациентки не наблюдались нежелательные побочные явления.

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Препарат компании Pfizer был зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2012 году в качестве средства для лечения тяжелых форм ревматоидного артрита, в случае, если не помогли или по каким-либо причинам не подошли другие лекарственные препараты. В прошлом году компания-разработчик также представила убедительные результаты клинических исследований тофацитиниба в терапии бляшковидного псориаза. Тогда в компании отметили, что Pfizer планирует подать заявку в FDA для регистрации тофацитиниба в качестве терапии псориаза.



