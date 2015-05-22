Ученые установили, что кофе улучшает мужское здоровье

Американские исследователи установили, что две чашки кофе в день помогают мужчинам значительно улучшить свое мужское здоровье. Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Telegraph.

Исследователи из Университета Техаса считают, что кофе для мужского пола не только не вреден, но и может быть лекарством. Ученые установили, что две чашки этого напитка в день улучшают мужское здоровье и предотвращают появление эректильной дисфункции. Анализ показал снижение шансов возникновения этой сугубо мужской болезни на 42%.

Ученые сравнили питание 3724 мужчин в возрасте старше 20 лет. Оказалось, что участники, которые потребляли от 85 до 170 мг мг кофеина в день на 42% меньше страдали от эректильной дисфункции по сравнению с теми, кто не пил кофе. Это потому, что кофеин помогает сосудам расслабиться.