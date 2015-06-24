В Пакистане число погибших от жары превысило 800 человек
15:23, 24 июня 2015Зарубежные новости
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Большое количество людей находится в больницах
REUTERS
В Пакистане в результате аномальной жары число умерших уже превысило 800 человек.
Большинство погибших - около 780 человек – в городе Карачи, передает русская служба Би-Би-Си.
Большое количество людей находится в больницах.
Накануне на юге Пакистана температура понималась до 45 градусов по Цельсию.
Премьер-министр Наваз Шариф заявил, что армейские подразделения будут помогать создавать дополнительные специальные центры, где люди смогут спасаться от высокой температуры.
В мае в соседней Индии из-за высоких температур погибли более 1,5 тыс. человек.
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