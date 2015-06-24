В Пакистане число погибших от жары превысило 800 человек

В Пакистане в результате аномальной жары число умерших уже превысило 800 человек.

Большинство погибших - около 780 человек – в городе Карачи, передает русская служба Би-Би-Си.

Большое количество людей находится в больницах.

Накануне на юге Пакистана температура понималась до 45 градусов по Цельсию.

Премьер-министр Наваз Шариф заявил, что армейские подразделения будут помогать создавать дополнительные специальные центры, где люди смогут спасаться от высокой температуры.

В мае в соседней Индии из-за высоких температур погибли более 1,5 тыс. человек.