Около 250 человек погибли от сильной жары на юге Пакистана
10:03, 23 июня 2015Зарубежные новости
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Большинство жертв и заболевших – пожилые люди, у которых из-за жаркой погоды происходит обезвоживание организма и вследствие этого повышается температура тела
В Пакистане сотни людей доставлены в больницы / Фото: aljazeera.com
Около 250 человек погибли от сильной жары на юге Пакистана, сотни доставлены в больницы.
Больше всего пострадал 20-миллионный Карачи (провинция Синд), где температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию, сообщает Радио Свобода.
Большинство жертв и заболевших – пожилые люди, у которых из-за жаркой погоды происходит обезвоживание организма и вследствие этого повышается температура тела.
Ситуация в Карачи усугубляется перебоями с подачей электричества.
В апреле-мае из-за жары в соседней с Пакистаном Индии погибли почти 2,5 тыс. человек.
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