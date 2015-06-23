Около 250 человек погибли от сильной жары на юге Пакистана, сотни доставлены в больницы.

Больше всего пострадал 20-миллионный Карачи (провинция Синд), где температура воздуха достигала 45 градусов по Цельсию, сообщает Радио Свобода.

Большинство жертв и заболевших – пожилые люди, у которых из-за жаркой погоды происходит обезвоживание организма и вследствие этого повышается температура тела.

Ситуация в Карачи усугубляется перебоями с подачей электричества.

В апреле-мае из-за жары в соседней с Пакистаном Индии погибли почти 2,5 тыс. человек.