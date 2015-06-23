Ягоды способны помочь в борьбе с лишним весом

Исследователи из Вашингтонского государственного университета пришли к выводу, что ресвератрол (вещество, которое содержится в большинстве ягод и винограде) способен помочь в борьбе с ожирением.Эксперимент проводили на мышах. Толстых мышах. И оказалось, что ягодная диета помогает на 40 процентов быстрее сжигать калории. Полифенолы, содержащиеся во фруктах, действуют так - превращают белый "вредный" жир в "коричневый", который в свою очередь расходуется на энергию, а не откладывается про запас, пишет medinfo.ua.

- Полифенолы, которые есть во всех фруктах, в частности и ресвератрол в ягодах, стимулируют ген, который увеличивает окисление пищевых жиров. Таким образом, организм не перегружается жирами, - объяснил ведущий исследователь университета профессор Мин Ду. - Белый жир в это время преобразуется в коричневый, жир сжигается и расходуется на тепло и энергию, помогая телу держать вес и не нарушать метаболизм.

Особенно богаты ресвератролом черника, малина, клубника, виноград, яблоки. В день этой вкусноты нужно, по совету ученых, съедать примерно три порции.