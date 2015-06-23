Дети-фантазёры и маленькие обманщики отличаются хорошей памятью

Ученые из Университета Шеффилда наблюдали за 114 детьми в возрасте 6-7 лет. Добровольцы участвовали в викторине. Сначала детям задавали простые вопросы, например, какого цвета бананы. Затем у участников спросили, как звали персонажа мультфильма. После детей по очереди оставляли в комнате с карточкой, на обороте которой зелеными чернилами был написан правильный ответ. Также там была нарисована обезьянка, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Добровольцев попросили не подглядывать. Однако исследователи все время следили за детьми, используя скрытую камеру. То есть, ученые знали, как поступали дети. Потом специалисты протестировали участников, ответивших правильно и сказавших, что не подсмотрели ответ. Детям задали вопросы, к примеру, могли ли они угадать, что изображено на обратной стороне карточки.

Добровольцы, которые подглядели, но делали вид, будто не знали, или специально угадывали неправильно, считались хорошими лжецами. Детей, выдавших себя своими ответами, исследователи отнесли к плохим лжецам. В контрольную группу вошли участники, которым разрешили подсматривать. Все добровольцы выполнили тесты на вербальную и зрительно-пространственную рабочую память.

Исследование показало, что хорошие лжецы справились с тестами на вербальную рабочую память лучше, чем остальные. Различий в тестах на зрительно-пространственную рабочую память не наблюдалось. Специалисты предполагают: зрительно-пространственная память, судя по всему, не имеет особого отношения к умению лгать.