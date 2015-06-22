Новые рекомендации для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В том числе специалисты считают, что до 40% калорий в день можно потреблять в виде ненасыщенных жиров, сообщают Новости Израиля.

При этом врачи все еще рекомендуют воздерживаться от употребления маргарина и не пренебрегать такими натуральными жирами как оливковое или каноловое масло, а также авокадо.

Ранее к подобному выводу пришли британские и американские ученые, постановившие, что чрезмерная одержимость снижением уровня холестерина имеет больше побочных эффектов, чем преимуществ.

Читайте такжеFDA запретила использование транс-жиров в пищевой продукции

По мнению кардиологов, транс-жиры, содержащиеся во многих хлебобулочных изделиях, фаст-фуде и маргарине, действительно представляют угрозу для сердца, однако их следует отличать от насыщенных жиров, содержащихся в молоке, сыре и мясе. В результате исследования выяснилось, что исключение насыщенных жиров из рациона повышает риск сердечнососудистых заболеваний.

Специалисты установили, что включение в рацион сливочного масла и сыра и даже умеренное употребление стейков менее опасны для здоровья, чем спреды с низким содержанием жира. Пациентам с больным сердцем медики рекомендуют соблюдать средиземноморскую диету, богатую оливковым маслом, фруктами, овощами, рыбой и орехами. Согласно результатам проведенных на Западе исследований, соблюдение такой диеты после сердечного приступа в три раза более эффективно для предотвращения дальнейшего развития болезни, чем прием лекарств, понижающих холестерин, которые в 20 % случаев имеют серьезные побочные эффекты, такие как мышечные боли, расстройства желудка, нарушения сна и памяти.