Сидячий образ жизни опасен для психики

Не секрет, что у малоактивных людей, которые все свое время проводят перед телевизором или за компьютером, повышен риск множества заболеваний, например, диабета 2 типа, ожирения, болезней сердца и остеопороза. Теперь ученые из Университета Дикина выяснили: сидячий образ жизни связан с тревожным расстройством.

От тревожного расстройства страдает больше 27 миллионов человек во всем мире. Из-за тревоги могут появляться учащенное сердцебиение, напряжение в мышцах и головные боли. Исследователи проанализировали данные 9 исследований, в которых изучалась связь между низким уровнем физической активности и тревожным расстройством, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В 5 из 9 исследований сидячий образ жизни коррелировал с высоким риском тревожного расстройства. В 4 из 5 исследований риск увеличивало общее количество времени, проведенного сидя. Ещё в одном исследовании 36% школьников, уделявших более двух часов в день телевизору или компьютеру, испытывали тревогу чаще тех, кто смотрел телевизор или сидел за компьютером меньше 2 часов в день.

Специалисты предполагают, что причиной связи являются расстройства сна или нарушения метаболизма у людей, ведущих сидячий образ жизни. По другой теории, люди, все время посвящающие телевизору или компьютеру, перестают общаться с друзьями и близкими. Это может повышать уровень тревоги.