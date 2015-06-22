В Пакистане от жары умерли свыше 130 человек

Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Times of India.

По ее данным, минувшая суббота стала самым жарким днем года в Карачи - административном центре провинции Синд и крупнейшем городе страны. Столбики термометров там поднялись до 45 градусов, а округах Джейкобабад, Ларкана и Суккур было зарегистрировано 48 градусов. Как отметила пакистанская газета "Доон", в ближайшие два дня синоптики также обещают жаркую погоду и более 42 градусов.

В этом году небывалая жара в южных районах Пакистана пришлась на священный для мусульман всего мира месяц рамадан, одним из главных атрибутов которого является строгий ежедневный пост, подразумевающий полное воздержание от еды и питья в течение всего светового дня. Ситуацию усугубляют регулярные многочасовые отключения электроэнергии в стране.

В конце мая аномальная жара в Индии унесла по меньшей мере жизни 2 тыс. человек. Практически по всей стране столбики термометров в течение более чем недели показывали на три-семь градусов больше нормы для этого сезона.