Хорошие воспоминания побеждают депрессию

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили: воскрешение в памяти положительных воспоминаний избавляет от депрессии, вызванной стрессом. Специалисты провели исследование на самцах мышей. Исследователи с помощью генной инженерии создали особых грызунов, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

У мышей в момент формирования позитивного воспоминания помечались соответствующие клетки зубчатой извилины, связанной с памятью. Хорошие воспоминания у самцов появлялись после встречи с самкой. Затем исследователи помещали грызунов в стрессовую ситуацию, что приводило к депрессии. Потом специалисты активировали помеченные клетки зубчатой извилины, используя свет. Благодаря этому грызуны быстро избавлялись от депрессии.

Получается, хорошие воспоминания могут перевесить плохие. По мнению исследователя Судзуми Тонегава, получившего в 1987 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине "за открытие генетического принципа образования разнообразия антител", выводы исследования пригодятся для разработки новых методов лечения депрессии.