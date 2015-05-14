Аспирин помогает избавиться от депрессии

Если разговор заходит о депрессии, то на ум сразу же приходит употребление антидепрессантов. Однако, по мнению ученых из Кембриджского университета, лечение депрессивных состояний может состоять в применении антибактериальных и противовоспалительных средств, пишет med2.ru.

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Как выяснилось, ученые объединяют появление депрессивного состояния с наличием воспалительных процессов в организме человека.

Подтверждением этому всему является научная работа группы датских исследователей, изучавших переписку двухлетней давности примерно 3,6 миллиона человек и обнаруживших, что воспаления, которые вызваны аутоиммунными заболеваниями, типа болезни Крона и артрита, в 45% случаев провоцировали развитие депрессивных состояний.

Кроме этого, пациентов, имеющих серьезные воспалительные инфекции, такие как гепатит или сепсис, депрессия преследовала на 62% чаще.

Ученые считают, что некоторые люди постоянно пребывают под влиянием воспалительных процессов на низком уровне. Они же чаще сталкиваются с депрессией. Именно поэтому ученые считают, что победить депрессию можно с помощью обычного аспирина или нурофена.