Рыбий жир способен восстановить поврежденные нервы

Диабетическая нейропатия - расстройства нервной системы, связанные с поражением при диабете малых кровеносных сосудов. Данное осложнение является основной причиной появления диабетических язв на стопах и последующей ампутации. Ученые из Медицинского центра по делам ветеранов выяснили: жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, могут помочь людям, страдающим от диабетической нейропатии, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты провели исследование на мышах с диабетом. Они обнаружили, что без лечения у грызунов ухудшилось осязание в лапах. У животных было меньше нервных окончаний в коже лап, и сигналы по нервам передавались медленнее. В глазах у таких мышей тоже оказалось меньше нервных окончаний.

Исследователи дали грызунам рыбий жир. Уровни глюкозы в крови у животных из-за рыбьего жира не приблизились к норме, но наблюдались другие положительные эффекты. Так, у мышей стало больше нервных окончаний, а сигналы начали быстрее передаваться по нервам. Кроме того, резолвин (компонент жирных кислот омега-3) стимулировал процесс роста нейронов.