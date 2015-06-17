В Южной Корее начали лечить MERS с помощью переливания плазмы

Врачи в Южной Корее перелили двум носителям коронавируса, вызывающего

ближневосточный респираторный синдром (БВРС/MERS) , плазму пациентов, которые вылечились от этой болезни.

Переливание плазмы рассматривается как экспериментальный метод, который применяется параллельно с другими способами лечения, пишет Медпортал.

У корейских медиков нет достаточных данных об эффективности лечения плазмой ближневосточного коронавируса, отметил глава местного Минздрава Квон Джун-ук. Тем не менее известно, что таким методом лечили синдром атипичной пневмонии (SARS), и смертность в результате снизилась на 23%.

В среду стало известно о новой жертве MERS. Число погибших от ближневосточного респираторного синдрома достигло 20 человек. Количество заразившихся вирусом на данный момент составляет 162 человека.

На карантине в настоящее время находятся более пяти тысяч человек, среди которых несколько десятков иностранцев. Недавно стало известно, что в стране решили открыть школы, которые были закрыты из-за распространения вируса.

Накануне стало известно, что в Приморье взяли анализы у женщины с подозрением на MERS. Она сейчас находится на карантине дома.

Коронавирус, вызывающий БВРС, впервые был обнаружен у человека в 2012 году в Саудовской Аравии. Тогда эпидемия распространилась на 23 страны, жертвами вируса стали более 1,1 тысяч человек.