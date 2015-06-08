В Южной Корее от коронавирусного синдрома погибли уже шесть человек

Таким образом, количество людей, которые подхватили болезнь, достигло 87, сообщает Радио Свобода.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, Южная Корея сейчас является второй после Саудовской Аравии страной, где зафиксировано больше всего случаев заражения MERS.

Читайте такжеИз-за эпидемии смертельного вируса в Южной Корее закрыли более 200 школ

Примерно 2 тыс. 300 человек находятся на карантине. Власти закрыли свыше 1,9 тысяч школ по всей стране, главным образом в Сеуле и провинции Кёнги.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более тысячи случаев заболевания MERS, почти треть инфицированных людей умирает.

Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром характерен высокой температурой, влияет на работу легких, органов дыхания, а также может приводить к почечной недостаточности.