В Израиле начинают реформу системы психиатрической помощи

Он также пообещал: в случае, если будут обнаружены в ней просчеты и недостатки, реформа будет дорабатываться на ходу, пишут Новости Израиля.

Яаков Лицман отметил, что минфин уже перевел бюджет, необходимый для подготовки к реформе. Он подчеркнул, что благодаря реформе существенно улучшится качество услуг, оказываемых нуждающимся в них. При этом особое внимание будет уделено лицам, проживающим на периферии.

Профессор Арнон Афек, бывший гендиректор минздрава, сообщил об открытии 61 поликлиники по оказанию психиатрической помощи, причем большая часть новых поликлиник находятся на периферии. Он также пообещал, что в ближайшее время будут открыты новые центры.

Радиостанция "Решет Бет" отмечает, что в рамках реформы больничные кассы будут отвечать за оказание психиатрической помощи. На эти цели они получат из бюджета 1,3 миллиарда шекелей.