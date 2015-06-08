Известная целительница Джуна скончалась на 66-м году жизни - СМИ

14:39, 08 июня 2015
Зарубежные новости
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Джуна Давиташвили - поэт, целительница, художник, президент Международной академии альтернативных наук

Джуна Давиташвили / Фото: ИТАР-ТАСС

Известная целительница Джуна (Евгения Давиташвили) скончалась в Москве на 66-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера и друга Джуны Александра Садальского.

Джуна Давиташвили - поэт, целительница, художник, президент Международной академии альтернативных наук. По сведениям СМИ, среди пациентов Джуны были Леонид Брежнев, Илья Глазунов, Марчелло Мастроянни, Роберт де Ниро. После смерти сына Вахтанга в 2001 году жила затворницей.

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