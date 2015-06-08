Известная целительница Джуна скончалась на 66-м году жизни - СМИ
14:39, 08 июня 2015Зарубежные новости
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Джуна Давиташвили - поэт, целительница, художник, президент Международной академии альтернативных наук
Джуна Давиташвили / Фото: ИТАР-ТАСС
Известная целительница Джуна (Евгения Давиташвили) скончалась в Москве на 66-м году жизни.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера и друга Джуны Александра Садальского.
Джуна Давиташвили - поэт, целительница, художник, президент Международной академии альтернативных наук. По сведениям СМИ, среди пациентов Джуны были Леонид Брежнев, Илья Глазунов, Марчелло Мастроянни, Роберт де Ниро. После смерти сына Вахтанга в 2001 году жила затворницей.
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