Статины могут ускорять процесс кальцификации артерий

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Journal of the American College of Cardiology сотрудниками Кливлендской клиники, пишет remedium.ru.

В рамках работы ученые провели мета-анализ результатов 8 исследований, в которых оценивалось влияния статинов на атеромы коронарных артерий. Всего в КИ было задействовано 1545 пациентов, принимавших высокие дозы статинов, 1726 человек, находившихся на терапии умеренными дозами и 224 пациента, не получавших статины.

Главной целью работы сотрудников Кливлендской клиники была оценка характера изменений атером коронарных артерий и их кальцификации в зависимости от дозы статинов.

Как свидетельствуют результаты исследования, с течением времени во всех группах пациентов постепенно увеличивались показатели коронарной кальцификации.

Однако больше всего эта тенденция прослеживалась в группе пациентов, принимавших высокие дозы статинов. Авторы работы подчеркивают, что интенсивная терапия статинами в тоже время позволяла сократить размеры отложений в артериях.