Первое впечатление о человеке - самое верное

В частности, на интуицию стоит полагаться продавцам. Это поможет значительно увеличить продажи. К такому выводу пришли исследователи из Техасского христианского университета, Тулейнского университета и Университета Хьюстона, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Ученые проанализировали данные, собранные в 4 магазинах матрасов. Специалисты сосредоточились на интуитивных и аналитических суждениях продавцов о покупателях. Исследователи оценили, насколько точными были интуитивные суждения продавцов о людях, пришедших в магазин, до взаимодействия с ними.

Исследование показало: продавцы, которые руководствовались первым впечатлением, лучше понимали, что нужно покупателю. Они были успешнее тех, кто тщательно обдумывал свои суждения о человеке. Эмпатия повышала точность интуитивных суждений. Специалисты советуют продавцам смотреть на позу, внешний вид, слушать голос и наблюдать за эмоциями клиента.