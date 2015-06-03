Учёные рассказали, сколько можно сидеть в офисе за рабочим столом

Офисные работники должны находиться на ногах минимум два часа в течение рабочего дня, заявляет международная группа специалистов. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph, например, в Британии люди сидят 60% времени. И 70% из них находятся в группе риска из-за малоподвижного образа жизни.

Многочисленные исследования связали долгие часы, проводимые сидя, с риском серьезных заболеваний (диабета, рака, болезней сердца, гипертонии) и преждевременной смерти. Комментирует профессор Джон Бакли: "Люди, трудящиеся в офисе, тратят 65-75% своего времени, сидя. И 50% из этого времени люди подолгу сидят, без перерывов. Между тем, жизненно необходимо двигаться, и делать это почаще".

Согласно новым директивам, людям с сидячей работой следует проводить минимум два часа в день стоя. Со временем продолжительность можно увеличить до четырех часов. И, по словам экспертов, информация об опасности сидячей работы нужно распространять среди коллег. В идеале руководство должно внедрять здоровый образ жизни, правильное питание, запрет на курение.

Также правильным будет, если работники сами смогут решать, как и когда делать перерыв в сидячей работе. Ситуацию должна улучшить установка столов, предполагающих возможность сидеть или стоять (но долго стоять так же опасно, как и долго сидеть). А непродолжительные прогулки спасут от скелетно-мышечной боли и усталости.