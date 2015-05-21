Ученые нашли способ борьбы с опасными бактериями

Согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день в результате заболевания инфекций, устойчивых к антибиотикам, умирают 700 тысяч человек в год, пишут Новости Израиля.

Израильские ученые решили применить оригинальный подход к проблеме резистентности супербактерий и создать новое дезинфицирующее средство, которое будет разрушать гены супербактерий, обеспечивающие им резистентность к антибиотикам, и превращать супербактерии в обычные бактерии.

В мае прошлого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, согласно которому, во всех регионах мира стремительно растет устойчивость к антибиотикам, которые призваны бороться с Klebsiella pneumoniae – кишечной бактерией, вызывающей такие заболевания как пневмония, сепсис, инфекции у новорожденных пациентов и пациентов реанимационных отделений больниц. В отчете указано, что во многих частях света уже стали неэффективными антибактериальные препараты для лечения инфекций мочевых путей.

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В Австралии, Австрии, Канаде, Франции, Японии, Новегии, Словении, ЮАР, Швеции и Великобритании подтверждены многочисленные случаи устойчивости к лечению от гонореи – болезни, которой каждый день во всем мире заражается свыше 1 миллиона человек.

Первое обширное исследование ВОЗ о резистентности к антибиотикам фокусируется на семи бактериях, отвечающих за такие распространенные и тяжелые заболевания как сепсис, диарея, пневмония, инфекции мочевых путей и гонорея.

Ученые всего мира уже много лет работают над разработкой новых антибиотиков, которые смогут бороться с супербактериями, однако пока все новые препараты находятся на стадии разработки.