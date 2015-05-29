Материнство меняет мозг женщины

Специалисты из Университета Британской Колумбии провели исследование на грызунах. Они изучали влияние эстрона (одного из эстрогенов - женских половых гормонов) на рожавших и нерожавших самок крыс среднего возраста. Ученые обнаружили, что эстрон ухудшал способность к обучению у тех, кто имел потомство, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи уверены: их выводы касаются и людей. Так, вероятно, женщины, не имеющие детей, хорошо переносят гормональную терапию, а рожавшим женщинам лучше обойтись без нее. Также у специалистов есть теория о том, почему во время беременности многие рассеянны.

До 80% беременных женщин жалуются на провалы в памяти. По предположению ученых, все дело в гормонах и уменьшении количества серого вещества. В период беременности мозг женщины сжимается примерно на 6%, а потом восстанавливается. К тому же, уровни гормона эстрадиола, связанного с нарушениями памяти, во время беременности сильно возрастают.

Правда, недавно исследователи из Университета Бригама Янга поставили под сомнение факт наличия проблем в когнитивной сфере у беременных женщин. В исследовании беременные участницы, молодые мамы и женщины, не имевшие детей, выполнили когнитивные тесты, предназначенные для оценки памяти, внимания, мышления, организационных и пространственных навыков.

Все женщины справились с тестами примерно одинаково. При этом молодые мамы и беременные участницы считали, что справились хуже остальных. Кроме того, у них было снижено качество жизни. Ученые предположили: беременные женщины знают о возможных проблемах, поэтому они замечают провалы в памяти. В норме они случаются у всех, но во время беременности женщины придают им слишком большое значение.