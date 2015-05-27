В Индии из-за сильной жары погибло уже более тысячи человек
09:24, 27 мая 2015Зарубежные новости
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Количество погибших от жары в Индии превысило 1 тыс. людей, в некоторых районах температура воздуха приблизилась к 50 градусов по Цельсию.
REUTERS
Больше всего людей погибло в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш – 1 118 прошлой неделе, передает русская служба Би-Би-Си.
Сообщается, что по меньшей мере 24 человека погибли в Западной Бенгалии и Ориссе на востоке страны.
Синоптики ожидают, что в ближайшие дни в некоторых районах температура будет снижаться.
Индийские власти советуют гражданам не покидать помещений.
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