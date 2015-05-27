В Индии из-за сильной жары погибло уже более тысячи человек

Больше всего людей погибло в южных штатах Телангана и Андхра-Прадеш – 1 118 прошлой неделе, передает русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что по меньшей мере 24 человека погибли в Западной Бенгалии и Ориссе на востоке страны.

Синоптики ожидают, что в ближайшие дни в некоторых районах температура будет снижаться.

Индийские власти советуют гражданам не покидать помещений.