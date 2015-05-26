Депрессия - симптом болезни Паркинсона

17:21, 26 мая 2015
Зарубежные новости
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У людей, подверженных депрессии, болезнь Паркинсона развивается чаще. 

Фото: newsru.co.il

Это может означать, что депрессия — один из симптомов паркинсонизма, пишет Здоровье.

В журнале Neurology вышла статья, в которой на данных от 140688 пациентов показана возможная связь депрессии и болезни Альцгеймера. Все участники — шведы, и на момент начала исследования они болели депрессией. Данные об их душевном и физическом здоровье регистрировали на протяжении 25 лет. За этот срок примерно 1,1% испытуемых заболел паркинсонизмом. Для людей аналогичного возраста, не страдающих депрессией, риск развития болезни Паркинсона в несколько раз ниже и составляет 0,4%.

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Известно, что у больных паркинсонизмом нередко проявляются симптомы депрессии, но то, что бывает и наоборот (сначала наблюдается депрессия, потом признаки болезни Паркинсона), подтвердили только сейчас. Риск в 1,1% может показаться незначительным, но не стоит забывать, что депрессия — очень широко распространённое заболевание. Конечно, нужно провести дополнительные исследования, которые определят, может ли депрессия быть маркером болезни Паркинсона. На данный момент подобных маркеров практически нет.

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