FDA одобрила применение филграстима для лечения последствий радиационного облучения
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала филграстим (filgrastim) для лечения последствий радиационного облучения в случае ядерного инцидента.
Филграстим стал первым препаратом, одобренным для применения в терапии острой лучевой болезни, сообщается в пресс-релизе медицинской школы Мэрилендского университета, пишет remedium.ru.
Как показали результаты лабораторных испытаний с использованием высоких доз радиации, филграстим оказывает защитное воздействие на белые кровяные тельца и значительно повышает выживаемость. Решение FDA было принято на основе результатов доклинических исследований на животных моделях, так как проведение испытаний с участием добровольцев является неэтичным.
Филграстим является стимулятором гемопоэза, способствующим повышению образования лейкоцитов. Препарат был выведен на рынок США компанией Amgen в 1991 году. Он применяется для снижения риска возникновения инфекций у больных, проходящих химиотерапию.