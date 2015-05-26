Зеленый чай снижает уровень стресса

Исследователи из Университета Суинберна изучали L-тианин - соединение из зеленого чая. Они обнаружили: напиток, содержащий много L-тианина, снижает уровень кортизола (гормона стресса) у здоровых молодых людей. Специалисты сделали добровольцам магнитоэнцефалографию, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследование показало, что в мозге у участников после употребления напитка стал преобладать альфа-ритм. Он соответствует состоянию спокойного бодрствования. То есть, уровень стресса у добровольцев значительно снизился.

От стресса спасают и другие продукты, например, черника, богатая витамином С и антиоксидантами. Еще один антистрессовый продукт - молоко. Его хорошо использовать в качестве дополнительного источника энергии. А миндаль богат витаминами В2 и Е. Они позволяют укрепить иммунную систему, способную проявлять чрезмерную активность при стрессе.