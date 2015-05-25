Найден ключ к сохранению фигуры

Диетологи предлагают после полудня отдавать предпочтение белковым и соевым продуктам. Это позволит справиться с голодом, тягой к вредной пищи и, как следствие, сохранить фигуру.

Причем, что было установлено впервые, такой режим прекрасно работает и у взрослых, и у детей, информирует news.еizvestia.com.

Доктор Хизер Лейди из Университета Миссури призывает всех подростков перекусывать белковыми и соевыми продуктами, отказавшись от продуктов, богатых сахаром и жиром. Подобная стратегия снижает вероятность того, что подросток вечером будет есть вредные продукты. Это доказал эксперимент с добровольцами 13-19 лет.

Помимо пищевого поведения, ученые оценивали настроение и работоспособность подростков. Оказалось, помимо позитивного влияния на пищевое поведение и силу голода, белковые и соевые продукты улучшали когнитивную функцию и настроение в течение дня.