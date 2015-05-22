В московской психбольнице пациентов-подростков "лечили" триллером

Сумма штрафа не уточняется, пишет Медпортал.

«Создан прецедент, что учреждение признано виновным в совершении административного нарушения за демонстрацию несовершеннолетним с тяжелыми психическими расстройствами ненадлежащего контента», — рассказала советник по информационной политике уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Юлия Сергеева.

Читайте такжеУкраина настаивает рассмотреть в международных судах дело о вывозе боевиками детей-сирот в Россию

Детский омбудсмен Павел Астахов сообщил, что про показ фильма несовершеннолетним пациентам стало известно в ходе проверки психбольницы. «С какой целью, зачем и почему этот фильм показывали детям-пациентам ПБ-15 никто толком объяснить не смог. Ждем реакции Прокуратуры», — писал Астахов.