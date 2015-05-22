Депрессия и тревога связаны с заболеваниями печени

В исследовании, подтверждающем это, приняли участие 165 тысяч добровольцев, которые прошли медицинское обследование, а также сообщили ученым о том, как часто они испытывают чувство тревожности или подавленности, пишет medportal.ru. В течение десяти лет авторы исследования наблюдали за состоянием здоровья всех участников эксперимента.

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Согласно данным, представленным в журнале Gastroenterology journal, заболеваниями печени чаще страдали люди, которые регулярно испытывали стресс или находились в состоянии депрессии. «Наше исследование подтверждает связь между психическим и физическим здоровьем. Проблемы в одной сфере приводят к нарушению функционирования другой», — считает соавтор исследования Том Расс (Tom Russ). Он пояснил, что пока его коллеги не смогли объяснить полученные результаты с точки зрения физиологии.