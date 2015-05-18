Какие продукты помогут развить мозг ребенка

Человек может развить свои интеллектуальные способности и превратиться в настоящего гения при условии правильного питания с детских лет. К такому выводу пришли американские диетологи после масштабных пищевых исследований, пишет gpclub.ru.

В результате научной работы эксперты в области здорового питания из Франции узнали, какие продукты развивают мозг. К главным «стимуляторам» умственной деятельности относятся: рыба, молокопродукты, бобовые и помидоры.

Согласно информации французов, морская рыба обладает целым рядом незаменимых для здоровья человека жирных кислот. Особую пользу, данные вещества приносят центральной нервной системе. Кушать морепродукты стоит по несколько раз в неделю всем детям и даже беременным женщинам, поясняют биологи.

Ценность бобовых заключается в огромном количестве витамин и кислоты, известной в науке как фолиевая. Данный ингредиент участвует в формировании серого вещества и потому является незаменим для развития мозга.

Томаты сильно ускоряют работоспособность нейронов, таким способом улучшая мозговую активность.

Молочные продукты незаменимы для развития памяти человека, а дополнительно помогают сформировать логическое мышление. Специалисты рекомендуют кормить одним из данных продуктов школьников перед занятиями. Это вызовет активизацию работы мозга и поможет успешно усвоить информацию.