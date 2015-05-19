ВОЗ планирует создать резервный фонд для чрезвычайных операций



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен заявила о планах создать резервный фонд в 100 млн долларов по немедленному реагированию на чрезвычайные ситуации, пишет Reuters.

Выступая в Женеве на 68-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Чен отметила, что ВОЗ столкнулась с серьезными проблемами в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола.

«Я больше не хочу видеть, что ВОЗ сталкивается с ситуациями, когда ей не хватает финансирования, людей или административного ресурса», - заявила глава ВОЗ.

Чен также заявила, что организация фонда должна завершиться до конца этого года. Уже разработана новая программа реагирования на чрезвычайные ситуации на национальном, региональном и глобальном уровнях.



