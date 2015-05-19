Апельсиновый сок улучшает память

Изменения происходят меньше чем за два месяца. Специалисты считают, что на память положительно влияют флавоноиды - соединения, содержащиеся в апельсинах. Судя по всему, они активируют сигнальные пути в гиппокампе (области мозга, связанной с обучением и хранением информации), рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Ридинга, приняли участие 24 женщины и 13 мужчин в возрасте от 60 лет до 81 года. Все добровольцы были здоровы. Специалисты предложили участникам ежедневно в течение 8 недель выпивать по 500 миллилитров апельсинового сока.

В начале и в конце эксперимента исследователи оценили память, время реакции и беглость речи добровольцев. К примеру, участников попросили запомнить 15 слов. Они воспроизводили их сразу же и спустя 30 минут. К концу эксперимента когнитивные функции добровольцев улучшились на 8%.

По словам ученых, такое изменение может существенно повысить качество жизни. Исследователи предполагают: химические вещества из апельсинового сока улучшают кровообращение, защищают нейроны от окислительного стресса и помогают нервным клеткам передавать сигналы. Поэтому специалисты рекомендуют пожилым людям регулярно пить апельсиновый сок.