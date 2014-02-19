Полезные свойства апельсина

Научные журналисты портала Medical News Today опубликовали подборку исследований о благоприятных эффектах апельсинов. По их мнению, в традиционной формуле «съедать яблоко в день» этот фрукт можно смело заменить на апельсин, пишет Zdr.ru.

Единственный апельсин полностью удовлетворяет дневную потребность в витамине C. Мы привыкли ассоциировать его с иммунитетом. Однако, по данным современных исследований, в первую очередь витамин С необходим для синтеза коллагена, а значит – поддержания здоровья кожи и кровеносных сосудов. Вместе с различными антиоксидантами, также содержащимися в апельсинах, витамин С помогает защитить кожу от вредного воздействия солнца, замедляет образование морщин и делает кожу подтянутой и гладкой.

Кроме того, в апельсинах содержится холин, или витамин B4. В небольших количествах наш организм может синтезировать его самостоятельно, но мы должны получать его и с пищей. В организме холин используется для синтеза целого ряда важнейших соединений, и необходим для передачи нервных импульсов, строительства клеточных мембран, правильного жирового обмена, а также снижает хроническое воспаление.

Апельсины также богаты пищевыми волокнами и калием, содержат витамин B6, рибофлавин, ниацин, фолаты, пантотеновую кислоту, фосфор, магний, медь, селен… Диетологи полагают, что регулярное употребление апельсинов может снизить риск инфаркта, инсульта и даже рака. Так что, если у вас нет аллергии – не забудьте купить оранжевых фруктов себе на завтрак!